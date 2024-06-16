Ворог скинув два КАБи на Липці та атакував біля Вовчанська – Генштаб на 13:00

Агресор завдав ударів двома КАБами по Липцях на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.

Також сьогодні на Харківському напрямку супротивник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одну атаку підрозділи Сил оборони успішно відбили, ще один бій – триває.

На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Берестового.