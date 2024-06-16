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Ворог скинув два КАБи на Липці та атакував біля Вовчанська – Генштаб на 13:00

Події 14:23   16.06.2024
Олена Нагорна
Ворог скинув два КАБи на Липці та атакував біля Вовчанська – Генштаб на 13:00

Агресор завдав ударів двома КАБами по Липцях на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.

Також сьогодні на Харківському напрямку супротивник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одну атаку підрозділи Сил оборони успішно відбили, ще один бій – триває.

На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Берестового.

Читайте також: Майже дві сотні солдатів втратила РФ за добу на півночі Харківщини – Генштаб 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агресор завдав ударів двома КАБами по Липцях на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00".