Ворог скинув два КАБи на Липці та атакував біля Вовчанська – Генштаб на 13:00
Агресор завдав ударів двома КАБами по Липцях на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00.
Також сьогодні на Харківському напрямку супротивник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одну атаку підрозділи Сил оборони успішно відбили, ще один бій – триває.
На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Берестового.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: берестовое, вовчанськ, генштаб, липцы, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 14:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агресор завдав ударів двома КАБами по Липцях на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:00".