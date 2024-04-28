Россияне 13 раз атаковали ВСУ на Харьковщине – Генштаб

На Купянском направлении наши воины отразили 13 атак у населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Стрелечье, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области.

Ночью россияне в очередной раз атаковали Украину – задействовали 4 БпЛА типа Shahed и 5 БпЛА неустановленного типа. ПВО Украины сбили все БПЛА типа Shahed и 1 БПЛА неустановленного типа.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.