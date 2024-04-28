Россияне 13 раз атаковали ВСУ на Харьковщине – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении наши воины отразили 13 атак у населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Стрелечье, Синельниково, Волчанские Хутора Харьковской области.
Ночью россияне в очередной раз атаковали Украину – задействовали 4 БпЛА типа Shahed и 5 БпЛА неустановленного типа. ПВО Украины сбили все БПЛА типа Shahed и 1 БПЛА неустановленного типа.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, БПЛА, Генштаб ВСУ, россияне, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 07:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении наши воины отразили 13 атак у населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ.".