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Росіяни 13 раз атакували ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Події 07:58   28.04.2024
Оксана Якушко
Росіяни 13 раз атакували ЗСУ на Харківщині – Генштаб

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак біля населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області.

Вночі росіяни вчергове атакували Україну – задіяли 4 БпЛА типу “Shahed” та 5 БпЛА невстановленого типу. ППО України збили всі БпЛА типу “Shahed” та 1 БпЛА невстановленого типу.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте також: Генштаб ЗСУ не підтвердив взяття РФ Кислівки на Харківщині: атаки відбили

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 07:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак біля населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині, повідомив Генштаб ЗСУ.".