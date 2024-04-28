Росіяни 13 раз атакували ЗСУ на Харківщині – Генштаб

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак біля населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області.

Вночі росіяни вчергове атакували Україну – задіяли 4 БпЛА типу “Shahed” та 5 БпЛА невстановленого типу. ППО України збили всі БпЛА типу “Shahed” та 1 БпЛА невстановленого типу.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.