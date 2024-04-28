Росіяни 13 раз атакували ЗСУ на Харківщині – Генштаб
На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак біля населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині, повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області.
Вночі росіяни вчергове атакували Україну – задіяли 4 БпЛА типу “Shahed” та 5 БпЛА невстановленого типу. ППО України збили всі БпЛА типу “Shahed” та 1 БпЛА невстановленого типу.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, БПЛА, Генштаб ЗСУ, росіяни, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 07:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак біля населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині, повідомив Генштаб ЗСУ.".