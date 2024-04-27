Генштаб ЗСУ не підтвердив взяття РФ Кислівки на Харківщині: атаки відбили

У вечірньому зведенні 27 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога, зокрема – в районі Кислівки.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області“, — поінформували в Генштабі.

Раніше аналітичний проєкт Deep State заявив, що російські окупаційні війська 26 квітня прорвали оборону та закріпилися в селі Кислівка Куп’янського району Харківської області.

Також у Генштабі повідомили, що армія РФ протягом доби завдала авіаударів у районах населених пунктів Стрілеча, Синельникове та Вовчанські Хутори Харківської області.

Загалом по території України росіяни завдали 31 ракетного та 46 авіаційних ударів, здійснили 23 обстріли з РСЗВ. На фронті зафіксували 71 бойове зіткнення.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59“, – зазначили в ГШ.