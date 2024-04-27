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Генштаб ЗСУ не підтвердив взяття РФ Кислівки на Харківщині: атаки відбили

Події 19:16   27.04.2024
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ не підтвердив взяття РФ Кислівки на Харківщині: атаки відбили Ілюстрація: мапа DeepState

У вечірньому зведенні 27 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога, зокрема – в районі Кислівки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області“, поінформували в Генштабі.

Раніше аналітичний проєкт Deep State заявив, що російські окупаційні війська 26 квітня прорвали оборону та закріпилися в селі Кислівка Куп’янського району Харківської області.

Також у Генштабі повідомили, що армія РФ протягом доби завдала авіаударів у районах населених пунктів Стрілеча, Синельникове та Вовчанські Хутори Харківської області.

Загалом по території України росіяни завдали 31 ракетного та 46 авіаційних ударів, здійснили 23 обстріли з РСЗВ. На фронті зафіксували 71 бойове зіткнення.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59“, – зазначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 19:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні 27 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога, зокрема – в районі Кислівки".