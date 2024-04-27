Терехов розповів, як змінила настрої в Харкові допомога від США
Мер Харкова Ігор Терехов увечері 27 квітня в етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті, ліквідацію наслідків нічних прильотів та настрої харків’ян.
Терехов повідомив, що на місці “прильоту”, на території обласної психіатричної лікарні вже відремонтували перебитий російськими ракетами водовід. Воду до медустанови подали.
Також на прохання ведучих нацмарафону він розповів, чи є в Харкові паніка у зв’язку з нескінченними чутками про “наступ РФ”.
“Перш за все хочу сказати, що ніякої паніки немає в місті. Так, дійсно, ми чудово розуміємо, що проти нас сьогодні є такий потужний інформаційний фронт. ІПсО, яке розв’язала РФ – це частина війни, й ми чудово це розуміємо, люди, містяни, чудово це розуміють. Тому ніякої паніки немає. Ми впевнені в ЗСУ. Ми впевнені, що попри все відстоїмо своє місто. Крім того, є чудові новини та чудовий настрій сьогодні в місті щодо допомоги США й ми чудово розуміємо, що ми витримаємо цей виклик і обов’язково переможемо“, – сказав мер Харкова.
Читайте також: Терехов анонсував безпрецедентне рішення, яке ухвалить міськрада Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: допомога, ИПСО, новини Харкова, сша, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов розповів, як змінила настрої в Харкові допомога від США»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 18:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов увечері 27 квітня в етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті, ліквідацію наслідків нічних прильотів та настрої харків’ян".