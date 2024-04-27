Терехов розповів, як змінила настрої в Харкові допомога від США

Мер Харкова Ігор Терехов увечері 27 квітня в етері нацмарафону повідомив про ситуацію в місті, ліквідацію наслідків нічних прильотів та настрої харків’ян.

Терехов повідомив, що на місці “прильоту”, на території обласної психіатричної лікарні вже відремонтували перебитий російськими ракетами водовід. Воду до медустанови подали.

Також на прохання ведучих нацмарафону він розповів, чи є в Харкові паніка у зв’язку з нескінченними чутками про “наступ РФ”.

“Перш за все хочу сказати, що ніякої паніки немає в місті. Так, дійсно, ми чудово розуміємо, що проти нас сьогодні є такий потужний інформаційний фронт. ІПсО, яке розв’язала РФ – це частина війни, й ми чудово це розуміємо, люди, містяни, чудово це розуміють. Тому ніякої паніки немає. Ми впевнені в ЗСУ. Ми впевнені, що попри все відстоїмо своє місто. Крім того, є чудові новини та чудовий настрій сьогодні в місті щодо допомоги США й ми чудово розуміємо, що ми витримаємо цей виклик і обов’язково переможемо“, – сказав мер Харкова.