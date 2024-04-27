Терехов рассказал, как изменила настроения в Харькове помощь от США
Мэр Харькова Игорь Терехов вечером 27 апреля в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе, ликвидации последствий ночных прилетов и настроениях харьковчан.
Терехов сообщил, что на месте «прилета», на территории областной психиатрической больницы, уже отремонтировали перебитый российскими ракетами водовод. Воду в медучреждение подали.
Также по просьбе ведущих нацмарафона он рассказал, есть ли в Харькове паника в связи с бесконечными слухами о «наступлении РФ».
«Прежде всего, хочу сказать, что никакой паники нет в городе. Да, действительно, мы прекрасно понимаем, что против нас сегодня такой мощный информационный фронт. ИПсО, которое развязала РФ – это часть войны, и мы прекрасно это понимаем, люди, горожане, прекрасно это понимают. Потому никакой паники нет. Мы уверены в ВСУ. Мы уверены, что, несмотря ни на что, отстоим свой город. Кроме того, есть отличные новости и отличное настроение сегодня в городе по поводу помощи США и мы прекрасно понимаем, что мы выдержим этот вызов и обязательно победим», — сказал мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 18:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов вечером 27 апреля в эфире нацмарафона сообщил о ситуации в городе, ликвидации последствий ночных прилетов и настроениях харьковчан".