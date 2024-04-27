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Терехов анонсировал беспрецедентное решение, которое примет горсовет Харькова

Общество 17:44   27.04.2024
Оксана Горун
Терехов анонсировал беспрецедентное решение, которое примет горсовет Харькова Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что ближайшая сессия горсовета пройдет во вторник, 30 апреля. На ней примут важное решение для бизнеса.

«У нас состоится на следующей неделе во вторник сессия городского совета, где мы примем беспрецедентное решение относительно отмены платы за землю и других налогов, которые идут в местный бюджет для того, чтобы бизнес оставался в Харькове, чтобы облегчить условия работы бизнеса», — сообщил Терехов.

Он поблагодарил бизнесменов, которые остаются работать в Харькове и сообщил, что жители города не выезжают и не планируют.

«Да, у нас есть проблемы с электроснабжением, но все мы взвешенно к этому относимся. Бизнес, когда отсутствует электроснабжение, переходит на генераторы, когда есть такие возможности. Так что будем работать и жить», — заверил мэр.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что ближайшая сессия горсовета пройдет во вторник, 30 апреля. На ней примут важное решение для бизнеса".