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Росіяни вдруге заявили, що захопили Кислівку – ISW не підтверджує

Події 07:47   07.05.2024
Оксана Горун
Росіяни вдруге заявили, що захопили Кислівку – ISW не підтверджує

Російські джерела 6 травня повідомили, що захопили Кислівку на Харківщині. До цього її вже “захоплювали” – 27 квітня. Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень цього просування.

“Міністерство оборони Росії 6 травня заявило, що російські війська захопили Котлярівку (на північний захід від Сватового), а російські військові блогери згодом стверджували, що захоплення Котлярівки дозволило підрозділам 1-ї гвардійської танкової армії Росії повністю захопити Кислівку (на північний захід під Сватового), але ISW не спостерігає візуального підтвердження цих тверджень. Російські військові блогери раніше заявляли, що російські війська захопили Кислівку 27 квітня”, – відзначили в актуальному зведенні ISW.

Водночас Інститут вивчення війни підтвердив, що армія РФ “незначно просунулась” у районі Стельмахівки (в напрямку Борову з Луганської області). Просування незначне – навіть за заявами росіян близько 300 метрів. Його підтверджено кадрами з геолокацією.

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Нагадаємо, у попередньому зведенні ISW підтвердив захоплення росіянами Котлярівки. Генштаб ЗСУ поки що офіційно не поінформував про це. Обидва села – Котлярівка та Кислівка позначені на мапі DeepState як окуповані.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 07:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські джерела 6 травня повідомили, що захопили Кислівку на Харківщині. До цього її вже “захоплювали” – 27 квітня. Інститут вивчення війни (ISW) не знайшов підтверджень цього просування".