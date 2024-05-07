Россияне второй раз заявили, что захватили Кисловку — ISW не подтверждает

Российские источники 6 мая сообщили, что захватили Кисловку на Харьковщине. До этого ее уже «захватывали» — 27 апреля. Институт изучения войны (ISW) не нашел подтверждений этого продвижения.

«Министерство обороны России 6 мая заявило, что российские войска захватили Котляровку (к северо-западу от Сватового), а российские военные блогеры впоследствии утверждали, что захват Котляровки позволил подразделениям 1-й гвардейской танковой армии России полностью захватить Кисловку (на северо-запад от Сватового), но ISW не наблюдает визуального подтверждения этих утверждений. Российские военные блогеры ранее заявляли, что российские войска захватили Кисловку 27 апреля», — проинформировали в актуальной сводке ISW.

В то же время Институт изучения войны подтвердил, что армия РФ «незначительно продвинулась» в районе Стельмаховки (в направлении на Боровую из Луганской области). Продвижение незначительное — даже по заявлениям россиян около 300 метров. Оно подтверждено кадрами с геолокацией.

Напомним, в предыдущей сводке ISW подтвердил захват россиянами Котляровки. Генштаб ВСУ пока что официально не информировал об этом. Оба села — Котляровка и Кисловка обозначены на карте DeepState как оккупированные.