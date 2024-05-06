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«Захват Казачьей Лопани – возможно» — Коваленко о «наступлении на Харьков»

Общество 14:56   06.05.2024
Виктория Яковенко
«Захват Казачьей Лопани – возможно» — Коваленко о «наступлении на Харьков»

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире нацмарафона сообщил, есть ли сейчас угроза со стороны РФ для Харькова.

«Как была сформирована группа войск «Север» и она как раз является этим угрожающим элементом, который размещается в Белгородской, Курской, Брянской областях. Но всеобщего формирования ударной группировки, которая бы представляла угрозу для Харькова или Сум, нет, такой группировки сейчас там не находится. Сейчас тот ресурс, который находится у границы с Украиной, он может иметь функционал диверсионно-разведного назначения. А именно действия в приграничной полосе, захват сел и населенных пунктов именно приграничной полосы. И в этом как раз самая большая опасность. Но если говорим о наступлении на Харьков – нет, наступление на Сумы – нет. Захват Казачьей Лопани – вполне возможно. Есть такая вероятность. То есть если населенный пункт находится в 1-1,5 км от границы с РФ, он будет находиться в зоне риска операции по захвату этого населенного пункта», — отметил Коваленко.

Он добавил, что таким образом россияне будут пытаться оттянуть силы и средства Сил обороны Украины с других направлений.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире нацмарафона сообщил, есть ли сейчас угроза со стороны РФ для Харькова.".