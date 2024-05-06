«Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»
Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в етері нацмарафону повідомив, чи є наразі загроза з боку РФ для Харкова.
«Як було сформовано групу військ «Північ» і вона саме є цим загрозливим елементом, який розміщується в Бєлгородській, Курській, Брянській областях. Але загального формування ударного угрупування, який би становив загрозу для Харкова або Сум, ні, такого угрупування зараз там не знаходиться. Наразі той ресурс, який знаходиться біля кордону з Україною він може мати функціонал диверсійно-розвідувального призначення. А саме дії в прикордонній смузі, захоплення сіл та населених пунктів саме прикордонної смуги. І в цьому якраз найбільша небезпека. Але якщо говоримо про наступ на Харків – ні, наступ на Суми – ні. Захоплення Козачої Лопані – цілком можливо. Є така вірогідність. Тобто, якщо населений пункт знаходиться за 1-1,5 км від кордону з РФ, він буде знаходитись в зоні ризику операції з захоплення цього населеного пункту», – зазначив Коваленко.
Він додав, що таким чином росіяни намагатимуться відтягнути сили і засоби Сил оборони України з інших напрямків.
Читайте також: «Прорив до Харкова» або «перформанс» біля кордону: Машовець порахував сили РФ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аналитик, военный, граница, коваленко, рф, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 14:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в етері нацмарафону повідомив, чи є наразі загроза з боку РФ для Харкова.".