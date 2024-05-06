«Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в етері нацмарафону повідомив, чи є наразі загроза з боку РФ для Харкова.

«Як було сформовано групу військ «Північ» і вона саме є цим загрозливим елементом, який розміщується в Бєлгородській, Курській, Брянській областях. Але загального формування ударного угрупування, який би становив загрозу для Харкова або Сум, ні, такого угрупування зараз там не знаходиться. Наразі той ресурс, який знаходиться біля кордону з Україною він може мати функціонал диверсійно-розвідувального призначення. А саме дії в прикордонній смузі, захоплення сіл та населених пунктів саме прикордонної смуги. І в цьому якраз найбільша небезпека. Але якщо говоримо про наступ на Харків – ні, наступ на Суми – ні. Захоплення Козачої Лопані – цілком можливо. Є така вірогідність. Тобто, якщо населений пункт знаходиться за 1-1,5 км від кордону з РФ, він буде знаходитись в зоні ризику операції з захоплення цього населеного пункту», – зазначив Коваленко.

Він додав, що таким чином росіяни намагатимуться відтягнути сили і засоби Сил оборони України з інших напрямків.