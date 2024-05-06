ISW подтвердил захват Котляровки на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) нашел кадры с геолокацией, подтверждающие оккупацию россиянами населенного пункта в Купянском районе на Харьковщине.

«Российские войска недавно захватили Котляровку (к юго-востоку от Купянска) — не позднее 4 мая — и предприняли другие подтвержденные наступления по линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся российских атак в этом районе 5 мая, — сообщил в актуальной сводке Институт изучения войны. — Кадры с геолокацией, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска продвинулись в западную Котляровку (к юго-востоку от Купянска) и к югу от Новоселовского (к северо-западу от Сватово)».

Об оккупации Котляровки ранее информировали аналитики DeepState. Однако Генштаб ВСУ не подтверждал эту информацию. В вечерней сводке 5 мая ГШ писал о том, что Котляровка находится под вражеским огнем.

По данным ISW в течение суток, россияне атаковали также к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Песчаного и Кисловки, а также в районе Берестового и Стельмаховки.

В сводке аналитики очередной раз прокомментировали «наступление на Харьков». Они разобрали информацию, опубликованную 5 мая украинским военным обозревателем Константином Машовцем. Он сообщил о накоплении сил РФ у границы, однако оценил происходящее, как планируемую попытку приграничного рейда, а не наступления на Харьков или Сумы.

«Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможной будущей российской наступательной операции по захвату Харькова, — отметили в Институте изучения войны. — ISW продолжает считать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата города, но российские наступательные операции против городов Харькова и Сум приведут к привлечению и закреплению украинских сил с других, более важных участков линии фронта».