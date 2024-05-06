Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:23

Начальник полиции Харьковщины сообщил о 23 раненых и погибшей за сутки

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов региона:

🔹 16 человек получили ранения в результате удара УМПБ Д-30 СМ по центру Харькова;

🔹 Погибла 88-летняя жительница села Моначиновка в Купянском районе. По населенному пункту ударили КАБами. Там же ранения получили трое гражданских мужчин. Повреждены шесть частных домовладений.

🔹Ночью россияне нанесли удар авиабомбами по Золочеву. Ранены женщина 1964 г.р. и двое полицейских.

🔹Также раненый есть в поселке Ковшаровка Купянского района — по нему били из «Урагана», пострадал 79-летний гражданский.

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08:10

Девять пожаров вызвала армия РФ обстрелами Харьковщины — ГСЧС

«В течение суток вражеские войска вызвали девять пожаров: два в Купянском, три в Богодуховском и один в Чугуевском районах области, еще три пожара в Шевченковском районе города Харькова», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

07:46

14 атак на Купянском направлении провела армия РФ за сутки — Генштаб ВСУ

В течение суток россияне нанесли авиаудары по Харькову, Синьковке, Веселому, Белому Колодцы и Дорошовке Харьковской области, сообщил в утренней сводке 6 мая Генштаб ВСУ.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

07:23

ISW подтвердил захват Котляровки на Харьковщине

«Российские войска недавно захватили Котляровку (к юго-востоку от Купянска) — не позднее 4 мая — и предприняли другие подтвержденные наступления по линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся российских атак в этом районе 5 мая, — сообщил в актуальной сводке Институт изучения войны. — Кадры с геолокацией, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска продвинулись в западную Котляровку (к юго-востоку от Купянска) и к югу от Новоселовского (к северо-западу от Сватово)».

07:00

Ночью тревоги объявляли из-за пусков КАБов, враг ударил по Сумам — в части Харькова пропал свет

Ночь в Харькове и области прошла с тревогами из-за вражеской авиации. Затяжную тревогу объявляли с вечера — она началась в 22:27 и длилась до 00:54. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов тактической авиацией РФ в сторону Харьковской области.

Параллельно российские «шахеды» атаковали соседние Сумы. Взрывы в городе прозвучали после полуночи. Местная ОВА сообщила, что удар пришелся по энергетическим объектам.

После удара по Сумам 6 мая в разных районах Харькова и в пригороде пропала электроэнергия, также в городе — проблемы с водоснабжением. Об этом харьковчане сообщали в социальных сетях. Официальной информации на данный момент нет.

Еще одну тревогу в Харькове объявляли с 02:24 по 02:53 — вновь из-за КАБов. Взрывов в Харькове не было.