Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.4
  • EUR 42.34

Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте

Происшествия 08:23   06.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:23

Начальник полиции Харьковщины сообщил о 23 раненых и погибшей за сутки

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов региона:

🔹 16 человек получили ранения в результате удара УМПБ Д-30 СМ по центру Харькова;

🔹 Погибла 88-летняя жительница села Моначиновка в Купянском районе. По населенному пункту ударили КАБами. Там же ранения получили трое гражданских мужчин. Повреждены шесть частных домовладений.

🔹Ночью россияне нанесли удар авиабомбами по Золочеву. Ранены женщина 1964 г.р. и двое полицейских.

🔹Также раненый есть в поселке Ковшаровка Купянского района — по нему били из «Урагана», пострадал 79-летний гражданский.

Подробнее.

08:10

Девять пожаров вызвала армия РФ обстрелами Харьковщины — ГСЧС

«В течение суток вражеские войска вызвали девять пожаров: два в Купянском, три в Богодуховском и один в Чугуевском районах области, еще три пожара в Шевченковском районе города Харькова», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

07:46

14 атак на Купянском направлении провела армия РФ за сутки — Генштаб ВСУ

В течение суток россияне нанесли авиаудары по Харькову, Синьковке, Веселому, Белому Колодцы и Дорошовке Харьковской области, сообщил в утренней сводке 6 мая Генштаб ВСУ.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.

07:23

ISW подтвердил захват Котляровки на Харьковщине

«Российские войска недавно захватили Котляровку (к юго-востоку от Купянска) — не позднее 4 мая — и предприняли другие подтвержденные наступления по линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся российских атак в этом районе 5 мая, — сообщил в актуальной сводке Институт изучения войны. —  Кадры с геолокацией, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска продвинулись в западную Котляровку (к юго-востоку от Купянска) и к югу от Новоселовского (к северо-западу от Сватово)».

котляровка на карте DeepState
Иллюстрация: карта DeepState

07:00

Ночью тревоги объявляли из-за пусков КАБов, враг ударил по Сумам — в части Харькова пропал свет

Ночь в Харькове и области прошла с тревогами из-за вражеской авиации. Затяжную тревогу объявляли с вечера — она началась в 22:27 и длилась до 00:54. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов тактической авиацией РФ в сторону Харьковской области.

Параллельно российские «шахеды» атаковали соседние Сумы. Взрывы в городе прозвучали после полуночи. Местная ОВА сообщила, что удар пришелся по энергетическим объектам.

После удара по Сумам 6 мая в разных районах Харькова и в пригороде пропала электроэнергия, также в городе — проблемы с водоснабжением. Об этом харьковчане сообщали в социальных сетях. Официальной информации на данный момент нет.

Еще одну тревогу в Харькове объявляли с 02:24 по 02:53 — вновь из-за КАБов. Взрывов в Харькове не было.

Читайте также: Сегодня 6 мая: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
06.05.2024, 08:23
В части Харькова пропал свет и проблемы с водоснабжением
В части Харькова пропал свет и проблемы с водоснабжением
06.05.2024, 01:08
Начальник полиции Харьковщины сообщил о 23 раненых и погибшей за сутки
Начальник полиции Харьковщины сообщил о 23 раненых и погибшей за сутки
06.05.2024, 08:14
ISW подтвердил захват Котляровки на Харьковщине
ISW подтвердил захват Котляровки на Харьковщине
06.05.2024, 07:21
Девять пожаров, погибшая и пострадавшие — ГСЧС об обстрелах на Харьковщине
Девять пожаров, погибшая и пострадавшие — ГСЧС об обстрелах на Харьковщине
06.05.2024, 08:01
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая
05.05.2024, 13:03

Новости по теме:

23:24
Главные новости Харькова 4.05: ночью атаковали «Шахеды», «прилеты» днем, взрыв
01:04
Харьков под вражеским ударом — Терехов
00:59
Харьков атакуют «шахеды»: в городе слышны взрывы
23:22
Главные новости 3.05: удары по Харькову и Чугуеву — есть погибшая и раненые
23:07
Главные новости Харькова 2.05: удар УМПБ по Дергачам, пострадали восемь детей

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".