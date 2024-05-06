Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:23
Начальник полиции Харьковщины сообщил о 23 раненых и погибшей за сутки
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов региона:
🔹 16 человек получили ранения в результате удара УМПБ Д-30 СМ по центру Харькова;
🔹 Погибла 88-летняя жительница села Моначиновка в Купянском районе. По населенному пункту ударили КАБами. Там же ранения получили трое гражданских мужчин. Повреждены шесть частных домовладений.
🔹Ночью россияне нанесли удар авиабомбами по Золочеву. Ранены женщина 1964 г.р. и двое полицейских.
🔹Также раненый есть в поселке Ковшаровка Купянского района — по нему били из «Урагана», пострадал 79-летний гражданский.
08:10
Девять пожаров вызвала армия РФ обстрелами Харьковщины — ГСЧС
«В течение суток вражеские войска вызвали девять пожаров: два в Купянском, три в Богодуховском и один в Чугуевском районах области, еще три пожара в Шевченковском районе города Харькова», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
07:46
14 атак на Купянском направлении провела армия РФ за сутки — Генштаб ВСУ
В течение суток россияне нанесли авиаудары по Харькову, Синьковке, Веселому, Белому Колодцы и Дорошовке Харьковской области, сообщил в утренней сводке 6 мая Генштаб ВСУ.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — проинформировали в Генштабе.
07:23
ISW подтвердил захват Котляровки на Харьковщине
«Российские войска недавно захватили Котляровку (к юго-востоку от Купянска) — не позднее 4 мая — и предприняли другие подтвержденные наступления по линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжающихся российских атак в этом районе 5 мая, — сообщил в актуальной сводке Институт изучения войны. — Кадры с геолокацией, опубликованные 4 мая, показывают, что российские войска продвинулись в западную Котляровку (к юго-востоку от Купянска) и к югу от Новоселовского (к северо-западу от Сватово)».
07:00
Ночью тревоги объявляли из-за пусков КАБов, враг ударил по Сумам — в части Харькова пропал свет
Ночь в Харькове и области прошла с тревогами из-за вражеской авиации. Затяжную тревогу объявляли с вечера — она началась в 22:27 и длилась до 00:54. Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов тактической авиацией РФ в сторону Харьковской области.
Параллельно российские «шахеды» атаковали соседние Сумы. Взрывы в городе прозвучали после полуночи. Местная ОВА сообщила, что удар пришелся по энергетическим объектам.
После удара по Сумам 6 мая в разных районах Харькова и в пригороде пропала электроэнергия, также в городе — проблемы с водоснабжением. Об этом харьковчане сообщали в социальных сетях. Официальной информации на данный момент нет.
Еще одну тревогу в Харькове объявляли с 02:24 по 02:53 — вновь из-за КАБов. Взрывов в Харькове не было.
Читайте также: Сегодня 6 мая: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, електрика, кабы, новости Харькова, ночь, світло, свет, Сумы, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".