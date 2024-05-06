Головні новини Харкова 6.05: понад 20 поранених за добу, ситуація на фронті
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:23
Начальник поліції Харківщини повідомив про 23 поранених та загиблу за добу
Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів регіону:
🔹 16 людей отримали поранення внаслідок удару УМПБ Д-30 СМ по центру Харкова;
🔹 Загинула 88-річна мешканка села Моначинівка в Куп’янському районі. По населеному пункту вдарили КАБами. Там поранення отримали троє цивільних чоловіків. Пошкоджені шість приватних домоволодінь.
🔹 Вночі росіяни завдали удару авіабомбами по Золочеву. Поранена жінка 1964 р.н. та двоє поліціянтів.
🔹 Також поранений є у селищі Ківшарівка Куп’янського району — по ньому били з “Урагану”, постраждав 79-річний цивільний.
08:10
Дев’ять пожеж викликала армія РФ обстрілами Харківщини – ДСНС
“Протягом доби ворожі війська спричинили дев’ять пожеж: дві у Куп’янському, три у Богодухівському та одну у Чугуївському районах області, ще три пожежі в Шевченківському районі міста Харкова”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
07:46
14 атак на Куп’янському напрямку провела армія РФ за добу – Генштаб ЗСУ
Протягом доби росіяни завдали авіаударів по Харкову, Синьківці, Веселому, Білому Колодязю та Дорошівці Харківської області, повідомив у ранковому зведенні 6 травня Генштаб ЗСУ.
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – поінформували в Генштабі.
07:22
ISW підтвердив захоплення Котлярівки на Харківщині
“Російські війська нещодавно захопили Котлярівку (на південний схід від Куп’янська) – не пізніше 4 травня – і зробили інші підтверджені наступи по лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на тлі російських атак, що продовжуються, в цьому районі 5 травня, – повідомив в актуальному зведенні Інститут вивчення війни. – Кадри з геолокацією, що опубліковані 4 травня, показують, що російські війська просунулися в західну Котлярівку (на південний схід від Куп’янська) та на південь від Новоселівського (на північний захід від Сватового)”.
07:00
Вночі тривоги оголошували через пуски КАБів, ворог ударив по Сумах – у частині Харкова зникло світло
Ніч у Харкові та області пройшла з тривогами через ворожу авіацію. Затяжну тривогу оголошували з вечора – вона розпочалася о 22:27 та тривала до 00:54. Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів тактичною авіацією РФ у бік Харківської області.
Паралельно російські “шахеди” атакували сусідні Суми. Вибухи в місті пролунали після опівночі. Місцева ОВА повідомила, що удар припав по енергетичних об’єктах.
Після удару по Сумах 6 травня в різних районах Харкова та передмісті зникла електроенергія, також у місті — проблеми з водопостачанням. Про це харків’яни повідомляли у соціальних мережах. Офіційної інформації наразі немає.
Ще одну тривогу в Харкові оголошували з 02:24 до 02:53 – знову через КАБи. Вибухів у Харкові не було.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, електрика, кабы, новини Харкова, ночь, світло, Сумы, тревога, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".