Головні новини Харкова 6.05: понад 20 поранених за добу, ситуація на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:23

Начальник поліції Харківщини повідомив про 23 поранених та загиблу за добу

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів регіону:

🔹 16 людей отримали поранення внаслідок удару УМПБ Д-30 СМ по центру Харкова;

🔹 Загинула 88-річна мешканка села Моначинівка в Куп’янському районі. По населеному пункту вдарили КАБами. Там поранення отримали троє цивільних чоловіків. Пошкоджені шість приватних домоволодінь.

🔹 Вночі росіяни завдали удару авіабомбами по Золочеву. Поранена жінка 1964 р.н. та двоє поліціянтів.

🔹 Також поранений є у селищі Ківшарівка Куп’янського району — по ньому били з “Урагану”, постраждав 79-річний цивільний.

Детальніше.

08:10

Дев’ять пожеж викликала армія РФ обстрілами Харківщини – ДСНС

“Протягом доби ворожі війська спричинили дев’ять пожеж: дві у Куп’янському, три у Богодухівському та одну у Чугуївському районах області, ще три пожежі в Шевченківському районі міста Харкова”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

07:46

14 атак на Куп’янському напрямку провела армія РФ за добу – Генштаб ЗСУ

Протягом доби росіяни завдали авіаударів по Харкову, Синьківці, Веселому, Білому Колодязю та Дорошівці Харківської області, повідомив у ранковому зведенні 6 травня Генштаб ЗСУ.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – поінформували в Генштабі.

07:22

ISW підтвердив захоплення Котлярівки на Харківщині

“Російські війська нещодавно захопили Котлярівку (на південний схід від Куп’янська) – не пізніше 4 травня – і зробили інші підтверджені наступи по лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на тлі російських атак, що продовжуються, в цьому районі 5 травня, – повідомив в актуальному зведенні Інститут вивчення війни. – Кадри з геолокацією, що опубліковані 4 травня, показують, що російські війська просунулися в західну Котлярівку (на південний схід від Куп’янська) та на південь від Новоселівського (на північний захід від Сватового)”.

07:00

Вночі тривоги оголошували через пуски КАБів, ворог ударив по Сумах – у частині Харкова зникло світло

Ніч у Харкові та області пройшла з тривогами через ворожу авіацію. Затяжну тривогу оголошували з вечора – вона розпочалася о 22:27 та тривала до 00:54. Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів тактичною авіацією РФ у бік Харківської області.

Паралельно російські “шахеди” атакували сусідні Суми. Вибухи в місті пролунали після опівночі. Місцева ОВА повідомила, що удар припав по енергетичних об’єктах.

Після удару по Сумах 6 травня в різних районах Харкова та передмісті зникла електроенергія, також у місті — проблеми з водопостачанням. Про це харків’яни повідомляли у соціальних мережах. Офіційної інформації наразі немає.

Ще одну тривогу в Харкові оголошували з 02:24 до 02:53 – знову через КАБи. Вибухів у Харкові не було.