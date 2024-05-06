Уночі деякі райони Харкова можуть залишитися без світла: інформація обленерго
З 23:00 6 травня до 05:00 7 травня у Харкові можливі часткові знеструмлення споживачів.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Харківобленерго» та уточнили, що причина – оперативні перемикання в об’єднаній енергосистемі України.
Харків’ян просять із розумінням поставитися до відсутності світла в деяких районах міста вночі.
Раніше обленерго опублікувало новий графік відключень електрики в Харкові та області на 6-10 травня.
Читайте також: У частині Харкова зникло світло та проблеми з водопостачанням
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електроенергія, отключение, світло, Харків, Харьковоблэнерго;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Уночі деякі райони Харкова можуть залишитися без світла: інформація обленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 23:00 6 травня до 05:00 7 травня у Харкові можливі часткові знеструмлення споживачів".