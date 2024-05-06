Уночі деякі райони Харкова можуть залишитися без світла: інформація обленерго

З 23:00 6 травня до 05:00 7 травня у Харкові можливі часткові знеструмлення споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Харківобленерго» та уточнили, що причина – оперативні перемикання в об’єднаній енергосистемі України.

Харків’ян просять із розумінням поставитися до відсутності світла в деяких районах міста вночі.

Раніше обленерго опублікувало новий графік відключень електрики в Харкові та області на 6-10 травня.

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