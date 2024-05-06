Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

У частині Харкова зникло світло і проблеми з водопостачанням

Події 00:30   06.05.2024
Олена Нагорна
У частині Харкова зникло світло і проблеми з водопостачанням

Після опівночі 6 травня у різних районах Харкова та в передмісті зникла електроенергія, також у місті – проблеми з водопостачанням.

Про це харків’яни повідомляють у соціальних мережах.

Офіційної інформації наразі немає. Про удари по Харкову не повідомлялося. При цьому близько 00:10 вибухи пролунали у Сумах – у частині міста також зникла електроенергія. Про рух “шахедів” у напрямку Сум попереджало командування Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Опубліковано графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 травня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У частині Харкова зникло світло і проблеми з водопостачанням
У частині Харкова зникло світло і проблеми з водопостачанням
06.05.2024, 00:30
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
04.05.2024, 22:12
Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області на 6-10 травня
Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області на 6-10 травня
05.05.2024, 13:03
Міненерго: світло в Харкові та області в неділю мають вимикати за графіком
Міненерго: світло в Харкові та області в неділю мають вимикати за графіком
05.05.2024, 12:48
Головні новини 5.05: фронт, Великдень, удари УМПБ по Харкову – 15 постраждалих
Головні новини 5.05: фронт, Великдень, удари УМПБ по Харкову – 15 постраждалих
05.05.2024, 22:30
Посол Німеччини в Харкові пообіцяв допомогу у відновленні енергетики
Посол Німеччини в Харкові пообіцяв допомогу у відновленні енергетики
05.05.2024, 16:11

Новини за темою:

13:50
Озеро в Центральному парку Харкова почали наповнювати: там вже є риба (відео)
11:04
Значні руйнування: у Харкові відновлюють водоканал після “прильоту”
13:38
Воду завтра відключать в одному з районів Харкова
15:53
Частина Харкова завтра залишиться без води: адреси
15:20
Харків частково знеструмлений: проблеми з транспортом і водою

Ви читали новину: «У частині Харкова зникло світло і проблеми з водопостачанням»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 00:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі 6 травня у різних районах Харкова та в передмісті зникла електроенергія, також у місті – проблеми з водопостачанням".