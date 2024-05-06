У частині Харкова зникло світло і проблеми з водопостачанням
Після опівночі 6 травня у різних районах Харкова та в передмісті зникла електроенергія, також у місті – проблеми з водопостачанням.
Про це харків’яни повідомляють у соціальних мережах.
Офіційної інформації наразі немає. Про удари по Харкову не повідомлялося. При цьому близько 00:10 вибухи пролунали у Сумах – у частині міста також зникла електроенергія. Про рух “шахедів” у напрямку Сум попереджало командування Повітряних сил ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вода, водоснабжение, електроенергія, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 00:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі 6 травня у різних районах Харкова та в передмісті зникла електроенергія, також у місті – проблеми з водопостачанням".