Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області на 6-10 травня
Новий графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 травня опублікувало обленерго.
Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електроенергії щонайменше по три години на добу.
Енергетики нагадують, що червоним кольором виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.
Дізнатися свою групу можна за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 13:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 травня опублікувало обленерго".