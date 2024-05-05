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Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області на 6-10 травня

Суспільство 13:03   05.05.2024
Олена Нагорна
Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області на 6-10 травня

Новий графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 травня опублікувало обленерго.

Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електроенергії щонайменше по три години на добу.

Енергетики нагадують, що червоним кольором виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися свою групу можна за посиланням.

Читайте також: «Харків не має власної генерації» — Терехов про ситуацію зі світлом

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 13:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 травня опублікувало обленерго".