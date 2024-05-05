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Опубликован график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая

Общество 13:03   05.05.2024
Елена Нагорная
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая

Новый график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая опубликовало облэнерго.

Согласно графику, каждая из 12 групп, которые были определены ранее, будет оставаться без электроэнергии минимум по три часа в сутки.

Энергетики напоминают, что красным цветом выделены часы без света, а желтым — часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет — при условии стабильной ситуации в энергосистеме.

Узнать свою группу можно по ссылке.

Читайте также: «Харьков не имеет собственной генерации» – Терехов о ситуации со светом

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 13:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая опубликовало облэнерго".