«Харьков не имеет собственной генерации» — Терехов о ситуации со светом

В Харькове продолжают действовать графики отключений. Напряжения до сих пор не хватает, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Харьковоблэнерго» и «Укрэнерго» пытаются выдерживать эти графики, но не всегда это удается. Есть отключение на 3-5 часов. Что касается генерации, то у Харькова нет собственной генерации, потому что с 22 марта все наши ТЭЦы, все наши генерации были разбиты нашим противником. Сегодня мы запитаны от других областей и работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Но это очень серьезная проблема, над которой работают все», — отметил мэр.

Для того чтобы в городе было постоянное электроснабжение, нужно закрыть небо над Харьковом, в очередной раз подчеркнул Терехов. Вопрос номер один – современная ПВО.

«И тогда будет постоянно и электроснабжение, и водоснабжение и газоснабжение, зимой будет отопление. Мы работаем сегодня над децентрализацией всех коммунальных услуг», – добавил мэр.

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