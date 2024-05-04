«Харьков не имеет собственной генерации» — Терехов о ситуации со светом
В Харькове продолжают действовать графики отключений. Напряжения до сих пор не хватает, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Харьковоблэнерго» и «Укрэнерго» пытаются выдерживать эти графики, но не всегда это удается. Есть отключение на 3-5 часов. Что касается генерации, то у Харькова нет собственной генерации, потому что с 22 марта все наши ТЭЦы, все наши генерации были разбиты нашим противником. Сегодня мы запитаны от других областей и работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Но это очень серьезная проблема, над которой работают все», — отметил мэр.
Для того чтобы в городе было постоянное электроснабжение, нужно закрыть небо над Харьковом, в очередной раз подчеркнул Терехов. Вопрос номер один – современная ПВО.
«И тогда будет постоянно и электроснабжение, и водоснабжение и газоснабжение, зимой будет отопление. Мы работаем сегодня над децентрализацией всех коммунальных услуг», – добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 13:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают действовать графики отключений. Напряжения до сих пор не хватает, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".