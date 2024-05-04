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«Харків не має власної генерації» – Терехов про ситуацію зі світлом

Суспільство 13:59   04.05.2024
Вікторія Яковенко
«Харків не має власної генерації» – Терехов про ситуацію зі світлом Фото: АТ “Харківобленерго”

У Харкові продовжують діяти графіки відключень. Напруги досі не вистачає, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Харківобленерго» та «Укренерго» намагаються витримувати ці графіки, але не завжди це вдається. Маємо відключення на 3-5 годин. Що стосується генерації, то Харків не має власної генерації, бо з 22 березня всі наші ТЕЦи, всі наші генерації були розтрощені нашим противником. Сьогодні ми маємо заживлення від інших областей і працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Але це дуже серйозна проблема над якою працюють всі», – зазначив мер.

Для того, щоб у місті було стале електропостачання потрібно закрити небо над Харковом, вкотре підкреслив Терехов. Питання номер один – сучасна ППО.

«І тоді буде стале і електропостачання, і водопостачання і газопостачання, взимку буде опалення. Ми працюємо сьогодні над децентралізацією всіх комунальних послуг», – додав мер.

Читайте також: Опублікований графік відключень світла в Харкові та області на 4 і 5 травня

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 13:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують діяти графіки відключень. Напруги досі не вистачає, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".