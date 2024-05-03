Опублікований графік відключень світла в Харкові та області на 4 і 5 травня
Новий графік відключень електроенергії у Харкові та області на великодні вихідні 4 та 5 травня опублікувало обленерго.
Всі абоненти, як і раніше, розділені на 12 груп, кожна з яких залишатиметься без світла по три години на добу.
Енергетики нагадують, що червоним кольором виділено години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначений період, коли світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.
Дізнатися свою групу можна за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, график, облэнерго, світло, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 15:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень електроенергії у Харкові та області на великодні вихідні 4 та 5 травня опублікувало обленерго".