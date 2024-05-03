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Опубликован график отключений света в Харькове и области на 4 и 5 мая

Общество 15:01   03.05.2024
Елена Нагорная
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 4 и 5 мая

Новый график отключений электроэнергии в Харькове и области на пасхальные выходные 4 и 5 мая опубликовало облэнерго.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, каждая из которых будет оставаться без света по три часа в сутки.

Энергетики напоминают, что красным цветом выделены часы без света, желтым — часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет — при условии стабильной ситуации в энергосистеме.

Узнать свою группу можно по ссылке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 15:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений электроэнергии в Харькове и области на пасхальные выходные 4 и 5 мая опубликовало облэнерго".