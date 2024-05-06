В части Харькова пропал свет и проблемы с водоснабжением

После полуночи 6 мая в разных районах Харькова и в пригороде пропала электроэнергия, также в городе — проблемы с водоснабжением.

Об этом харьковчане сообщают в социальных сетях.

Официальной информации на данный момент нет. Об ударах по Харькову не сообщалось. При этом около 00:10 взрывы прогремели в Сумах — в части города также пропала электроэнергия. О движении «Шахедов» в направлении Сум предупреждало командование Воздушных сил ВСУ.