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В части Харькова пропал свет и проблемы с водоснабжением

Происшествия 00:30   06.05.2024
Елена Нагорная
В части Харькова пропал свет и проблемы с водоснабжением

После полуночи 6 мая в разных районах Харькова и в пригороде пропала электроэнергия, также в городе — проблемы с водоснабжением.

Об этом харьковчане сообщают в социальных сетях.

Официальной информации на данный момент нет. Об ударах по Харькову не сообщалось. При этом около 00:10 взрывы прогремели в Сумах — в части города также пропала электроэнергия. О движении «Шахедов» в направлении Сум предупреждало командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Опубликован график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 00:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи 6 мая в разных районах Харькова и в пригороде пропала электроэнергия, также в городе — проблемы с водоснабжением".