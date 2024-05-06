В части Харькова пропал свет и проблемы с водоснабжением
После полуночи 6 мая в разных районах Харькова и в пригороде пропала электроэнергия, также в городе — проблемы с водоснабжением.
Об этом харьковчане сообщают в социальных сетях.
Официальной информации на данный момент нет. Об ударах по Харькову не сообщалось. При этом около 00:10 взрывы прогремели в Сумах — в части города также пропала электроэнергия. О движении «Шахедов» в направлении Сум предупреждало командование Воздушных сил ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 00:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи 6 мая в разных районах Харькова и в пригороде пропала электроэнергия, также в городе — проблемы с водоснабжением".