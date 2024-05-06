Ночью некоторые районы Харькова могут остаться без света: информация облэнерго
С 23:00 6 мая до 05:00 7 мая в Харькове возможны частичные обесточивания потребителей.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» и уточнили, что причина — оперативные переключения в объединенной энергосистеме Украины.
Харьковчан просят с пониманием отнестись к отсутствию света в некоторых районах города в ночные часы.
Ранее облэнерго опубликовало новый график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая.
Читайте также: В части Харькова пропал свет и проблемы с водоснабжением
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, отключение, отключения, світло, свет, Харьков, Харьковоблэнерго, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью некоторые районы Харькова могут остаться без света: информация облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23:00 6 мая до 05:00 7 мая в Харькове возможны частичные обесточивания потребителей".