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Ночью некоторые районы Харькова могут остаться без света: информация облэнерго

Общество 18:51   06.05.2024
Елена Нагорная
Ночью некоторые районы Харькова могут остаться без света: информация облэнерго

С 23:00 6 мая до 05:00 7 мая в Харькове возможны частичные обесточивания потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго» и уточнили, что причина — оперативные переключения в объединенной энергосистеме Украины.

Харьковчан просят с пониманием отнестись к отсутствию света в некоторых районах города в ночные часы.

Ранее облэнерго опубликовало новый график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23:00 6 мая до 05:00 7 мая в Харькове возможны частичные обесточивания потребителей".