Нічне відключення світла в Харкові: Укренерго повідомило причини
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
На Харківщині спрацював захист – відключилося обладнання обленерго, повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” вранці 6 травня. У Харкові вночі пропадало світло.
“Не зупиняє ворог атак на енергооб’єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації”, – поінформували в Укренерго.
Енергетики також повідомили, що вночі армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Сумській області. Серед ушкодженої інфраструктури – високовольтний об’єкт НЕК “Укренерго”. Наразі там йдуть аварійно-відновлювальні роботи.
Читайте також: У частині Харкова зникло світло та проблеми з водопостачанням
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: електрика, новини Харкова, отключение, світло, укренерго;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічне відключення світла в Харкові: Укренерго повідомило причини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині спрацював захист – відключилося обладнання обленерго, повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” вранці 6 травня. У Харкові вночі пропадало світло".