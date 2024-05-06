Нічне відключення світла в Харкові: Укренерго повідомило причини

На Харківщині спрацював захист – відключилося обладнання обленерго, повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” вранці 6 травня. У Харкові вночі пропадало світло.

“Не зупиняє ворог атак на енергооб’єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації”, – поінформували в Укренерго.

Енергетики також повідомили, що вночі армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Сумській області. Серед ушкодженої інфраструктури – високовольтний об’єкт НЕК “Укренерго”. Наразі там йдуть аварійно-відновлювальні роботи.