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Нічне відключення світла в Харкові: Укренерго повідомило причини

Події 08:42   06.05.2024
Оксана Горун
Нічне відключення світла в Харкові: Укренерго повідомило причини Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

На Харківщині спрацював захист – відключилося обладнання обленерго, повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” вранці 6 травня. У Харкові вночі пропадало світло.

“Не зупиняє ворог атак на енергооб’єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації”, – поінформували в Укренерго.

Енергетики також повідомили, що вночі армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Сумській області. Серед ушкодженої інфраструктури – високовольтний об’єкт НЕК “Укренерго”. Наразі там йдуть аварійно-відновлювальні роботи.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині спрацював захист – відключилося обладнання обленерго, повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” вранці 6 травня. У Харкові вночі пропадало світло".