Ночное отключение света в Харькове: Укрэнерго сообщило причины
В Харьковской области сработала защита — отключилось оборудование облэнерго, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» утром 6 мая. В Харькове ночью пропадал свет.
«Не останавливает враг атак на энергообъекты Харьковщины. Вчера вечером под действием защиты отключалось оборудование местного облэнерго. Большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы производятся в зависимости от ситуации безопасности», — проинформировали в Укрэнерго.
Энергетики также сообщили, что ночью армия РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Сумской области. Среди поврежденной инфраструктуры – высоковольтный объект НЭК «Укрэнерго». Сейчас там идут аварийно-восстановительные работы.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: електрика, новости Харькова, отключение, світло, свет, Укрэнерго;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сработала защита — отключилось оборудование облэнерго, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» утром 6 мая. В Харькове ночью пропадал свет".