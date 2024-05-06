Ночное отключение света в Харькове: Укрэнерго сообщило причины

В Харьковской области сработала защита — отключилось оборудование облэнерго, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» утром 6 мая. В Харькове ночью пропадал свет.

«Не останавливает враг атак на энергообъекты Харьковщины. Вчера вечером под действием защиты отключалось оборудование местного облэнерго. Большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы производятся в зависимости от ситуации безопасности», — проинформировали в Укрэнерго.

Энергетики также сообщили, что ночью армия РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Сумской области. Среди поврежденной инфраструктуры – высоковольтный объект НЭК «Укрэнерго». Сейчас там идут аварийно-восстановительные работы.

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