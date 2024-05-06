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Ночное отключение света в Харькове: Укрэнерго сообщило причины

Общество 08:42   06.05.2024
Оксана Горун
Ночное отключение света в Харькове: Укрэнерго сообщило причины Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В Харьковской области сработала защита — отключилось оборудование облэнерго, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» утром 6 мая. В Харькове ночью пропадал свет.

«Не останавливает враг атак на энергообъекты Харьковщины. Вчера вечером под действием защиты отключалось оборудование местного облэнерго. Большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы производятся в зависимости от ситуации безопасности», — проинформировали в Укрэнерго.

Энергетики также сообщили, что ночью армия РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Сумской области. Среди поврежденной инфраструктуры – высоковольтный объект НЭК «Укрэнерго».  Сейчас там идут аварийно-восстановительные работы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сработала защита — отключилось оборудование облэнерго, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» утром 6 мая. В Харькове ночью пропадал свет".