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Шість будинків у Харкові – без газу через обстріли РФ

Суспільство 15:17   06.05.2024
Вікторія Яковенко
Шість будинків у Харкові – без газу через обстріли РФ

Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському та Новобаварському районах, які сталися 4-5 травня, повідомили у Харківській міськраді.

За даними мерії, станом на ранок усі житлові будинки були забезпечені електро- та водопостачанням. Шість будинків залишаються без газу, у двох – надання послуги відновили. Роботи тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському та Новобаварському районах, які сталися 4-5 травня, повідомили у Харківській міськраді.".