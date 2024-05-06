Шість будинків у Харкові – без газу через обстріли РФ
Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському та Новобаварському районах, які сталися 4-5 травня, повідомили у Харківській міськраді.
За даними мерії, станом на ранок усі житлові будинки були забезпечені електро- та водопостачанням. Шість будинків залишаються без газу, у двох – надання послуги відновили. Роботи тривають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, дома, міськрада, Новобараский, обстріли, район, Харків, Шевченковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському та Новобаварському районах, які сталися 4-5 травня, повідомили у Харківській міськраді.".