Шість будинків у Харкові – без газу через обстріли РФ

Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів у Шевченківському та Новобаварському районах, які сталися 4-5 травня, повідомили у Харківській міськраді.

За даними мерії, станом на ранок усі житлові будинки були забезпечені електро- та водопостачанням. Шість будинків залишаються без газу, у двох – надання послуги відновили. Роботи тривають.