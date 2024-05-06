Шесть домов в Харькове – без газа из-за обстрелов РФ

Коммунальщики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов в Шевченковском и Новобаварском районах, которые произошли 4-5 мая, сообщили в Харьковском горсовете.

По данным мэрии, на утро все жилые дома были обеспечены электро- и водоснабжением. Шесть домов остаются без газа, в двух – предоставление услуги возобновили. Работы продолжаются.