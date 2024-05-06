Шесть домов в Харькове – без газа из-за обстрелов РФ
Коммунальщики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов в Шевченковском и Новобаварском районах, которые произошли 4-5 мая, сообщили в Харьковском горсовете.
По данным мэрии, на утро все жилые дома были обеспечены электро- и водоснабжением. Шесть домов остаются без газа, в двух – предоставление услуги возобновили. Работы продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, дома, міськрада, Новобараский, обстрелы, район, Харьков, Шевченковский;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают устранять последствия вражеских обстрелов в Шевченковском и Новобаварском районах, которые произошли 4-5 мая, сообщили в Харьковском горсовете.".