50 домов и более 3 тыс. окон повреждены в Харькове из-за обстрелов в выходные
В результате вражеских обстрелов 4 и 5 мая в Харькове были повреждены дома в Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Новобаварском районах.
«В общем за прошедшие выходные в Харькове были повреждены 50 домов, более 1,8 тыс. окон в квартирах и еще почти 1,3 тыс. – в местах общего пользования», – сообщили в Харьковском горсовете.
Напомним, Харьков был под атакой «Шахедов» ночью 4 мая. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В тот же день около 16:20 россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. Пострадали шесть человек.
После полуночи 5 мая Воздушные силы ВСУ информировали о вражеском дроне в районе Харькова. В 00:59 мэр Игорь Терехов сообщил о попадании «Shahed» в частный сектор Основянского района. Пострадали три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка. На Пасху россияне ударили по центру Харькова тремя УМПБ Д-30. Повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи. Утром 6 мая полиция сообщила о 16 пострадавших.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, міськрада, мэрия, обстрелы, окна, пострадали, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов 4 и 5 мая в Харькове были повреждены дома в Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Новобаварском районах.".