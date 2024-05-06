50 домов и более 3 тыс. окон повреждены в Харькове из-за обстрелов в выходные

В результате вражеских обстрелов 4 и 5 мая в Харькове были повреждены дома в Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Новобаварском районах.

«В общем за прошедшие выходные в Харькове были повреждены 50 домов, более 1,8 тыс. окон в квартирах и еще почти 1,3 тыс. – в местах общего пользования», – сообщили в Харьковском горсовете.

Напомним, Харьков был под атакой «Шахедов» ночью 4 мая. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В тот же день около 16:20 россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. Пострадали шесть человек.

После полуночи 5 мая Воздушные силы ВСУ информировали о вражеском дроне в районе Харькова. В 00:59 мэр Игорь Терехов сообщил о попадании «Shahed» в частный сектор Основянского района. Пострадали три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка. На Пасху россияне ударили по центру Харькова тремя УМПБ Д-30. Повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи. Утром 6 мая полиция сообщила о 16 пострадавших.