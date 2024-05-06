Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.4
  • EUR 42.34

50 домов и более 3 тыс. окон повреждены в Харькове из-за обстрелов в выходные

Общество 13:18   06.05.2024
Виктория Яковенко
50 домов и более 3 тыс. окон повреждены в Харькове из-за обстрелов в выходные Фото: Харьковский горсовет

В результате вражеских обстрелов 4 и 5 мая в Харькове были повреждены дома в Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Новобаварском районах.

«В общем за прошедшие выходные в Харькове были повреждены 50 домов, более 1,8 тыс. окон в квартирах и еще почти 1,3 тыс. – в местах общего пользования», – сообщили в Харьковском горсовете.

Напомним, Харьков был под атакой «Шахедов» ночью 4 мая. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В тот же день около 16:20 россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. Пострадали шесть человек.

После полуночи 5 мая Воздушные силы ВСУ информировали о вражеском дроне в районе Харькова. В 00:59 мэр Игорь Терехов сообщил о попадании «Shahed» в частный сектор Основянского района. Пострадали три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка. На Пасху россияне ударили по центру Харькова тремя УМПБ Д-30. Повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи. Утром 6 мая полиция сообщила о 16 пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина
«Прилет» в Харькове пришелся по дому ректора ХНУ им. Каразина
06.05.2024, 10:21
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
06.05.2024, 09:13
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 6 мая: более 20 раненых за сутки, ситуация на фронте
06.05.2024, 14:23
Шквалы, грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине
Шквалы, грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине
06.05.2024, 13:40
В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)
В Харькове устраняют последствия «прилета» по центру (фото)
06.05.2024, 10:53
В Золочеве возобновили свет после обстрелов: последствия «прилетов» (фото)
В Золочеве возобновили свет после обстрелов: последствия «прилетов» (фото)
06.05.2024, 14:19

Новости по теме:

16:40
Несмотря на Пасху, по Харькову ударили тремя КАБами — Терехов (видео)
13:25
80 домов повредили в пасхальную ночь в Харькове военные РФ — Терехов (видео)
13:43
Атака БпЛА на Харьков: коммунальщики устраняют последствия, еще работает ГСЧС
15:15
Два частных дома разрушены в результате обстрела Харькова – Клименко (фото)
13:28
Список домов, требующих немедленного восстановления, утвердили в Харькове

Вы читали новость: «50 домов и более 3 тыс. окон повреждены в Харькове из-за обстрелов в выходные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов 4 и 5 мая в Харькове были повреждены дома в Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Новобаварском районах.".