80 домов повредили в пасхальную ночь в Харькове военные РФ — Терехов (видео)

80 домов, среди которых 50 частных и 30 многоквартирных, получили повреждения в Харькове в результате атаки врага в ночь на 5 мая, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов.

«Только за эту ночь люди остались без тысячи окон. Сейчас работают наши коммунальные предприятия, несмотря на праздники, все работают для того, чтобы были закрыты контуры. Обследуем крыши, подключаем водоснабжение, газоснабжение, электричество, делаем все возможное», — сказал городской голова.

Напомним, после полуночи 5 мая Воздушные силы ВСУ информировали о вражеском дроне в районе Харькова. В 00:59 мэр Игорь Терехов сообщил о попадании «Shahed» в частный сектор Основянского района. По данным облпрокуратуры, обломки БпЛА упали в частном секторе около 00:30. Были повреждены по меньшей мере восемь домов, а также хозяйственные постройки, гаражи и авто. Пострадали три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка. У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пятерых других пострадавших — острая реакция на стресс. Как сообщили в ГСЧС, по двум адресам произошли пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и авто на площади около 200 квадратных метров.