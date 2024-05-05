Live
  • Вс 05.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

80 домов повредили в пасхальную ночь в Харькове военные РФ — Терехов (видео)

Происшествия 13:25   05.05.2024
Елена Нагорная
80 домов повредили в пасхальную ночь в Харькове военные РФ — Терехов (видео)

80 домов, среди которых 50 частных и 30 многоквартирных, получили повреждения в Харькове в результате атаки врага в ночь на 5 мая, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов.

«Только за эту ночь люди остались без тысячи окон. Сейчас работают наши коммунальные предприятия, несмотря на праздники, все работают для того, чтобы были закрыты контуры. Обследуем крыши, подключаем водоснабжение, газоснабжение, электричество, делаем все возможное», — сказал городской голова.

Напомним, после полуночи 5 мая Воздушные силы ВСУ информировали о вражеском дроне в районе Харькова. В 00:59 мэр Игорь Терехов сообщил о попадании «Shahed» в частный сектор Основянского района. По данным облпрокуратуры, обломки БпЛА упали в частном секторе около 00:30. Были повреждены по меньшей мере восемь домов, а также хозяйственные постройки, гаражи и авто. Пострадали три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка. У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пятерых других пострадавших — острая реакция на стресс. Как сообщили в ГСЧС, по двум адресам произошли пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и авто на площади около 200 квадратных метров.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
80 домов повредили в пасхальную ночь в Харькове военные РФ — Терехов (видео)
80 домов повредили в пасхальную ночь в Харькове военные РФ — Терехов (видео)
05.05.2024, 13:25
Главные новости Харькова 5.05: «прилет» дрона, «оккупация» Котляровки, Пасха
Главные новости Харькова 5.05: «прилет» дрона, «оккупация» Котляровки, Пасха
05.05.2024, 13:33
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая
Опубликован график отключений света в Харькове и области на 6-10 мая
05.05.2024, 13:03
«Прорыв в Харьков» или «перформанс» в приграничье: Машовец посчитал силы РФ
«Прорыв в Харьков» или «перформанс» в приграничье: Машовец посчитал силы РФ
05.05.2024, 11:22
Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику
Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику
05.05.2024, 12:48
Вблизи трех сел атаковал враг на Харьковщине и наносил авиаудары — Генштаб
Вблизи трех сел атаковал враг на Харьковщине и наносил авиаудары — Генштаб
05.05.2024, 08:23

Новости по теме:

10:58
После обстрелов: в Харькове восстановили свет, в Золочеве поврежден газопровод
08:12
В Липцах восстановили подачу газа в 100 домов
21:00
Как горсовет Харькова на сессии распределил больше миллиарда из госбюджета
11:04
Значительные разрушения: в Харькове восстанавливают водоканал после «прилета»
09:48
В Харькове устраняют последствия вчерашнего удара КАБами (фото, видео)

Вы читали новость: «80 домов повредили в пасхальную ночь в Харькове военные РФ — Терехов (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 13:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "80 домов, среди которых 50 частных и 30 многоквартирных, получили повреждения в Харькове в результате атаки врага в ночь на 5 мая".