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«Прилет» по частному сектору в Харькове: шесть пострадавших, среди них ребенок

Происшествия 08:47   05.05.2024
Елена Нагорная
«Прилет» по частному сектору в Харькове: шесть пострадавших, среди них ребенок

Шесть человек, среди которых ребенок, пострадали в частном секторе Харькова в результате атаки дронов в ночь на 5 мая, сообщают в областной прокуратуре.

По данным следствия, около 00:30 было зафиксировано падение обломков БпЛА в частном секторе. Повреждены по меньшей мере восемь домов, а также хозяйственные постройки, гаражи и авто.

Среди пострадавших — три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка. У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пятерых других пострадавших — острая реакция на стресс. Всем оказали помощь.

Как сообщают в ГСЧС Украины, по двум адресам произошли пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и автомобиль на площади около 200 квадратных метров.

Напомним, после полуночи Воздушные силы ВСУ информировали о вражеском дроне в районе Харькова. В 00:59 мэр Игорь Терехов сообщил о попадании «Shahed» в частный сектор Основянского района.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть человек, среди которых ребенок, пострадали в частном секторе Харькова в результате атаки дронов в ночь на 5 мая".