«Приліт» по приватному сектору в Харкові: шість постраждалих, серед них дитина
Шестеро людей, серед яких дитина, постраждали у приватному секторі Харкова внаслідок атаки дронів в ніч проти 5 травня, повідомляють в обласній прокуратурі.
За даними слідства, близько 00:30 було зафіксовано падіння уламків БпЛА у приватному секторі. Пошкоджені щонайменше вісім будинків, а також господарські споруди, гаражі та авто.
Серед постраждалих – три жінки, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. У 40-річного чоловіка вибухова травма, у п’ятьох інших потерпілих – гостра реакція на стрес. Усім надали допомогу.
Як повідомляють у ДСНС України, за двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та автівка на площі близько 200 квадратних метрів.
Нагадаємо, після опівночі Повітряні сили ЗСУ інформували про ворожий дрон у районі Харкова. О 00:59 мер Ігор Терехов повідомив про влучання «шахеда» у приватний сектор Основ’янського району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, атака, вибух, дрони, пострадалі, прокуратура, терехов, Харків, частный сектор;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 08:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро людей, серед яких дитина, постраждали у приватному секторі Харкова внаслідок атаки дронів в ніч проти 5 травня".