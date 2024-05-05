«Приліт» по приватному сектору в Харкові: шість постраждалих, серед них дитина

Шестеро людей, серед яких дитина, постраждали у приватному секторі Харкова внаслідок атаки дронів в ніч проти 5 травня, повідомляють в обласній прокуратурі.

За даними слідства, близько 00:30 було зафіксовано падіння уламків БпЛА у приватному секторі. Пошкоджені щонайменше вісім будинків, а також господарські споруди, гаражі та авто.

Серед постраждалих – три жінки, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. У 40-річного чоловіка вибухова травма, у п’ятьох інших потерпілих – гостра реакція на стрес. Усім надали допомогу.

Як повідомляють у ДСНС України, за двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та автівка на площі близько 200 квадратних метрів.

Нагадаємо, після опівночі Повітряні сили ЗСУ інформували про ворожий дрон у районі Харкова. О 00:59 мер Ігор Терехов повідомив про влучання «шахеда» у приватний сектор Основ’янського району.