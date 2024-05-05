Генштаб: поблизу трьох сіл атакував ворог на Харківщині та завдавав авіаударів

12 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворог штурмував в районі Синьківки, Піщаного, Кислівки Харківської області, а також біля Стельмахівки та Берестового на Луганщині.

Авіаударів на Харківщині зазнали Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка та Іванівка. Також низка населених пунктів була під артилерійським та мінометним вогнем.