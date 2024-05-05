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Генштаб: поблизу трьох сіл атакував ворог на Харківщині та завдавав авіаударів

Події 08:23   05.05.2024
Олена Нагорна
Генштаб: поблизу трьох сіл атакував ворог на Харківщині та завдавав авіаударів

12 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворог штурмував в районі Синьківки, Піщаного, Кислівки Харківської області, а також біля Стельмахівки та Берестового на Луганщині.

Авіаударів на Харківщині зазнали Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка та Іванівка. Також низка населених пунктів була під артилерійським та мінометним вогнем.

Читайте також: Низка авіаударів та 8 атак на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00".