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Вблизи трех сел атаковал враг на Харьковщине и наносил авиаудары — Генштаб

Происшествия 08:23   05.05.2024
Елена Нагорная
Вблизи трех сел атаковал враг на Харьковщине и наносил авиаудары — Генштаб

12 вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Враг штурмовал в районе Синьковки, Песчаного и Кисловки Харьковской области, а также у Стельмаховки и Берестового на Луганщине.

Авиаударам на Харьковщине подверглись Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка и Ивановка. Также ряд населенных пунктов был под артиллерийским и минометным огнем.

Читайте также: Ряд авиаударов и 8 атак на Купянщине: данные Генштаба ВСУ по Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00".