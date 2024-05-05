Вблизи трех сел атаковал враг на Харьковщине и наносил авиаудары — Генштаб

12 вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Враг штурмовал в районе Синьковки, Песчаного и Кисловки Харьковской области, а также у Стельмаховки и Берестового на Луганщине.

Авиаударам на Харьковщине подверглись Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка и Ивановка. Также ряд населенных пунктов был под артиллерийским и минометным огнем.