Вблизи трех сел атаковал враг на Харьковщине и наносил авиаудары — Генштаб
12 вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Враг штурмовал в районе Синьковки, Песчаного и Кисловки Харьковской области, а также у Стельмаховки и Берестового на Луганщине.
Авиаударам на Харьковщине подверглись Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка и Ивановка. Также ряд населенных пунктов был под артиллерийским и минометным огнем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 08:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00".