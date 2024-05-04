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Ряд авиаударов и 8 атак на Купянщине: данные Генштаба ВСУ по Харьковщине

Общество 20:11   04.05.2024
Виктория Яковенко
Ряд авиаударов и 8 атак на Купянщине: данные Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке 4 апреля Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах РФ по 4 населенным пунктам Харьковской области. Под ударами были Харьков, Слобожанское, Веселое и Черкасские Тишки.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Стрелечья и Гатище.

На Купянском направлении воины ВСУ отбили 8 атак, в том числе на Харьковщине, в районах населенных пунктов Песчаное и Кисловка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 20:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке 4 апреля Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах РФ по 4 населенным пунктам Харьковской области. Под ударами были Харьков, Слобожанское, Веселое и Черкасские Тишки.".