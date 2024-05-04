Ряд авиаударов и 8 атак на Купянщине: данные Генштаба ВСУ по Харьковщине

В вечерней сводке 4 апреля Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах РФ по 4 населенным пунктам Харьковской области. Под ударами были Харьков, Слобожанское, Веселое и Черкасские Тишки.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Стрелечья и Гатище.

На Купянском направлении воины ВСУ отбили 8 атак, в том числе на Харьковщине, в районах населенных пунктов Песчаное и Кисловка.