Низка авіаударів та 8 атак на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині

У вечірньому зведенні 4 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари РФ по 4 населених пунктах Харківської області. Під ударами були Харків, Слобожанське, Веселе та Черкаські Тишки.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога Козача Лопань, Стрілеча та Гатище.

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 8 атак, зокрема на Харківщині, в районах населених пунктів Піщане та Кислівка.