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Низка авіаударів та 8 атак на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині

Суспільство 20:11   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Низка авіаударів та 8 атак на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

У вечірньому зведенні 4 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари РФ по 4 населених пунктах Харківської області. Під ударами були Харків, Слобожанське, Веселе та Черкаські Тишки.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога Козача Лопань, Стрілеча та Гатище.

На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 8 атак, зокрема на Харківщині, в районах населених пунктів Піщане та Кислівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Низка авіаударів та 8 атак на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині
04.05.2024, 20:11

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні 4 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари РФ по 4 населених пунктах Харківської області. Під ударами були Харків, Слобожанське, Веселе та Черкаські Тишки.".