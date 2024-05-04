Низка авіаударів та 8 атак на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
У вечірньому зведенні 4 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари РФ по 4 населених пунктах Харківської області. Під ударами були Харків, Слобожанське, Веселе та Черкаські Тишки.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога Козача Лопань, Стрілеча та Гатище.
На Куп’янському напрямку воїни ЗСУ відбили 8 атак, зокрема на Харківщині, в районах населених пунктів Піщане та Кислівка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиация, атаки, генштаб, ЗСУ, обстріли, рф, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 20:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зведенні 4 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудари РФ по 4 населених пунктах Харківської області. Під ударами були Харків, Слобожанське, Веселе та Черкаські Тишки.".