49-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу
Близько 15:30 окупанти вдарили по селу Слобожанське Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу горів будинок та господарчі споруди. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, погиб, сінєгубов, село, харківщина, хова, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 17:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 окупанти вдарили по селу Слобожанське Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".