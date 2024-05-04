49-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу

Близько 15:30 окупанти вдарили по селу Слобожанське Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу горів будинок та господарчі споруди. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком», – розповів Синєгубов.