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49-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу

Події 17:59   04.05.2024
Вікторія Яковенко
49-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу

Близько 15:30 окупанти вдарили по селу Слобожанське Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу горів будинок та господарчі споруди. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком», – розповів Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 17:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 окупанти вдарили по селу Слобожанське Харківського району, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".