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Жінка постраждала внаслідок ударів КАБ по селу на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 15:47   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Жінка постраждала внаслідок ударів КАБ по селу на Харківщині – Синєгубов

О 15:15 росіяни завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки.

«Удар в приватний будинок. Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована до медичної установи», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також о 14:00 окупанти з артилерії вдарили по селу Одноробівка Золочівської громади. У результаті п‘яти ударів пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.

Нагадаємо, у Харкові також чули вибух близько 14:30. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами. За попередньою інформацією мера Ігоря Терехова,  росіяни завдали удару по Харкову.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 15:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:15 росіяни завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки.".