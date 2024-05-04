Жінка постраждала внаслідок ударів КАБ по селу на Харківщині – Синєгубов
О 15:15 росіяни завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки.
«Удар в приватний будинок. Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована до медичної установи», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Також о 14:00 окупанти з артилерії вдарили по селу Одноробівка Золочівської громади. У результаті п‘яти ударів пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.
Нагадаємо, у Харкові також чули вибух близько 14:30. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами. За попередньою інформацією мера Ігоря Терехова, росіяни завдали удару по Харкову.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, пострадала, сінєгубов, тишки, удар, Харків, Черкасские;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 15:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 15:15 росіяни завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки.".