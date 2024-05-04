Жінка постраждала внаслідок ударів КАБ по селу на Харківщині – Синєгубов

О 15:15 росіяни завдали ударів КАБами по селу Черкаські Тишки.

«Удар в приватний будинок. Постраждала 74-річна жінка, госпіталізована до медичної установи», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також о 14:00 окупанти з артилерії вдарили по селу Одноробівка Золочівської громади. У результаті п‘яти ударів пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.

Нагадаємо, у Харкові також чули вибух близько 14:30. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу ударів КАБами. За попередньою інформацією мера Ігоря Терехова, росіяни завдали удару по Харкову.