Женщина пострадала в результате ударов КАБ по селу на Харьковщине – Синегубов

В 15:15 россияне нанесли удары КАБами по селу Черкасские Тишки.

«Удар в частный дом. Пострадала 74-летняя женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также в 14:00 оккупанты из артиллерии ударили по селу Одноробовка Золочевской громады. В результате пяти ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и сети. Без пострадавших.

Напомним, в Харькове также слышали взрыв около 14:30. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБ. По предварительной информации мэра Игоря Терехова, россияне нанесли удар по Харькову.