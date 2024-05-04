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Женщина пострадала в результате ударов КАБ по селу на Харьковщине – Синегубов

Общество 15:47   04.05.2024
Виктория Яковенко
Женщина пострадала в результате ударов КАБ по селу на Харьковщине – Синегубов

В 15:15 россияне нанесли удары КАБами по селу Черкасские Тишки.

«Удар в частный дом. Пострадала 74-летняя женщина, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также в 14:00 оккупанты из артиллерии ударили по селу Одноробовка Золочевской громады. В результате пяти ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и сети. Без пострадавших.

Напомним, в Харькове также слышали взрыв около 14:30. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе ударов КАБ. По предварительной информации мэра Игоря Терехова, россияне нанесли удар по Харькову.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 15:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 15:15 россияне нанесли удары КАБами по селу Черкасские Тишки.".