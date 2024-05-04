Взрыв слышали в Харькове: предварительно, россияне ударили по городу – Терехов

Россияне нанесли удар по Харькову, сообщил предварительную информацию мэр города Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. И призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщает о повторных пусках вражеских КАБов.

Напомним, в Харькове слышали взрыв около 14:30.