Вибух чули в Харкові: попередньо, росіяни вдарили по місту – Терехов

Росіяни завдали удару по Харкову, повідомив попередню інформацію мер міста Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. І закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляє про повторні пуски ворожих КАБів.

Нагадаємо, у Харкові чули вибух близько 14:30.