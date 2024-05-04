Вибух чули в Харкові: попередньо, росіяни вдарили по місту – Терехов
Росіяни завдали удару по Харкову, повідомив попередню інформацію мер міста Ігор Терехов.
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. І закликав жителів Харкова та Харківського району бути в укриттях.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляє про повторні пуски ворожих КАБів.
Нагадаємо, у Харкові чули вибух близько 14:30.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, рф, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали удару по Харкову, повідомив попередню інформацію мер міста Ігор Терехов.".