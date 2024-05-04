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49-летний мужчина погиб на Харьковщине в результате вражеского обстрела

Происшествия 17:59   04.05.2024
Виктория Яковенко
49-летний мужчина погиб на Харьковщине в результате вражеского обстрела

Около 15:30 оккупанты ударили по селу Слобожанское Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела горел дом и хозяйственные постройки. Погиб 49-летний гражданский мужчина, находившийся на улице рядом с домом», – рассказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 17:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 оккупанты ударили по селу Слобожанское Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".