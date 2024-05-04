49-летний мужчина погиб на Харьковщине в результате вражеского обстрела

Около 15:30 оккупанты ударили по селу Слобожанское Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела горел дом и хозяйственные постройки. Погиб 49-летний гражданский мужчина, находившийся на улице рядом с домом», – рассказал Синегубов.