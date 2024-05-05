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80 будинків пошкодили у великодню ніч у Харкові військові РФ – Терехов (відео)

Події 13:25   05.05.2024
Олена Нагорна
80 будинків пошкодили у великодню ніч у Харкові військові РФ – Терехов (відео)

80 будинків, серед яких 50 приватних та 30 багатоквартирних, отримали пошкодження у Харкові внаслідок атаки ворога в ніч проти 5 травня, повідомив журналістам мер Ігор Терехов.

“Тільки за цю ніч люди лишилися без тисячі вікон. Зараз працюють наші комунальні підприємства, попри свята, всі працюють для того, щоб були закриті контури. Обстежуємо дахи, підключаємо водопостачання, газопостачання, електрику, робимо все можливе”, – сказав міський голова.

Нагадаємо, після опівночі Повітряні сили ЗСУ інформували про ворожий дрон у районі Харкова. О 00:59 мер Ігор Терехов повідомив про влучання «шахеда» у приватний сектор Основ’янського району. За даними облпрокуратури, уламки БпЛА впали у приватному секторі близько 00:30. Було пошкоджено щонайменше вісім будинків, а також господарчі споруди, гаражі та авто. Постраждали три жінки, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. 40-річний чоловік отримав вибухову травму, п’ятеро інших постраждалих — гостру реакцію на стрес. Як повідомили у ДСНС, за двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та авто на площі близько 200 квадратних метрів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 13:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "80 будинків, серед яких 50 приватних та 30 багатоквартирних, отримали пошкодження у Харкові внаслідок атаки ворога в ніч проти 5 травня, повідомив журналістам мер Ігор Терехов".