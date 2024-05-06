Начальник полиции Харьковщины сообщил о 23 раненых и погибшей за сутки

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов региона. По его данным, пострадало более 20 человек, 16 из них — в Харькове. Ранены полицейские.

16 человек получили ранения в результате удара УМПБ Д-30 СМ по центру Харькова. В городе повреждены дома, медучреждение, спорткомплекс, машины и гаражи.

Погибла 88-летняя жительница села Моначиновка в Купянском районе. По населенному пункту ударили КАБами. Там же ранения получили трое гражданских мужчин. Повреждены шесть частных домовладений.

Ночью россияне ударили по Золочеву.

«6 мая около 2:30 военные рф нанесли четыре авиаудара по поселку. Осколочные ранения и минно-взрывные травмы получила гражданская женщина 1964 г.р., и двое полицейских, которые находились на дежурстве в отделении полиции. Значительно повреждены здания детско-юношеской спортивной школы, поселкового совета, полицейский отдел, дом детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты, не менее 10 частных домов. Прямым попаданием уничтожены котельная ДЮСШ и два частных дома», — перечислил Владимир Тимошко.

Также раненый есть в поселке Ковшаровка Купянского района — по нему били из «Урагана», пострадал 79-летний гражданский мужчина. Поврежден многоквартирный дом.

Разрушения от ударов КАБами зафиксировали в Белом Колодце и Старом Салтове — пострадали многоэтажные и частные дома, а также здание почты.