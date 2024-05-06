Девять пожаров, погибшая и пострадавшие — ГСЧС об обстрелах на Харьковщине

В ГСЧС сообщили о пожарах в Харькове и трех районах области, вызванных обстрелами армии РФ.

«В течение суток вражеские войска вызвали девять пожаров: два в Купянском, три в Богодуховском и один в Чугуевском районах области, еще три пожара в Шевченковском районе города Харькова», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Харькове из-за удара по центру горела сухая трава, пострадали многоквартирные и частные дома, а также — автомобили. Утром 6 мая пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила о том, что количество пострадавших возросло до 16.

«В Купянском районе, с. Моначиновка, в результате обстрела горели две хозяйственные постройки на площади 300 кв. м. Из-под завалов спасателями было изъято тело женщины, 1935 г.р. Также пострадал 34-летний мужчина, от госпитализации отказался. Купянский район, с. Ковшаровка в результате обстрела горели квартиры в многоквартирном жилом доме на площади 350 кв. м. Пострадал мужчина 1936 г.р., госпитализирован в медицинское учреждение», — перечислили в ГСЧС.

Также из-за обстрела пострадала 60-летняя жительница Золочева в Богодуховском районе. Там горел частный дом на площади 20 квадратных метров.