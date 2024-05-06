Дев’ять пожеж, загибла та постраждалі – ДСНС про обстріли на Харківщині

У ДСНС повідомили про пожежі в Харкові та трьох районах області, що були викликані обстрілами армії РФ.

“Протягом доби ворожі війська спричинили дев’ять пожеж: дві у Куп’янському, три у Богодухівському та одну у Чугуївському районах області, ще три пожежі в Шевченківському районі міста Харкова”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Харкові через удар по центру горіла суха трава, постраждали багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Вранці 6 травня пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що кількість постраждалих зросла до 16.

“У Куп’янському районі, с. Моначинівка, внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі 300 кв.м. З-під завалів рятувальниками було вилучено тіло жінки, 1935 р.н. Також постраждав 34-річний чоловік, від госпіталізації відмовився. Куп’янський район, с. Ківшарівка, внаслідок обстрілу горіли квартири в багатоквартирному житловому будинку на площі 350 кв.м. Постраждав чоловік 1936 р.н., госпіталізований до медичного закладу”, – перелічили в ДСНС.

Також через обстріл постраждала 60-річна мешканка Золочева у Богодухівському районі. Там горів будинок на площі 20 квадратних метрів.