Уже 15 постраждалих від авіаудару по Харкову – відео з місць «прильотів»
15 людей постраждали внаслідок авіаудару трьома УМПБ по Шевченківському району Харкова о 14:20 5 травня, повідомляють в обласній прокуратурі.
Речник відомства Дмитро Чубенко також розповів, що загалом зазнали пошкоджень 20 багатоквартирних житлових будинків.
Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові після 14:17. За даними облпрокуратури, трьома УМПБ Д30-СН завдала удару російська авіація по Шевченківському району. Були пошкоджені житлові будинки, машини, медустанова. У пресслужбі ХОВА повідомили, що одна з десяти постраждалих ушпиталена в тяжкому стані, а ще двоє чоловіків та жінка – у середньому стані. Шістьом постраждалим надали допомогу на місці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, пострадалі, прокуратура, удар, Харків, чубенко, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 людей постраждали внаслідок авіаудару трьома УМПБ по Шевченківському району Харкова о 14:20 5 травня".