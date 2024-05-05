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Уже 15 постраждалих від авіаудару по Харкову – відео з місць «прильотів»

Події 19:21   05.05.2024
Олена Нагорна
Уже 15 постраждалих від авіаудару по Харкову – відео з місць «прильотів»

15 людей постраждали внаслідок авіаудару трьома УМПБ по Шевченківському району Харкова о 14:20 5 травня, повідомляють в обласній прокуратурі.

Речник відомства Дмитро Чубенко також розповів, що загалом зазнали пошкоджень 20 багатоквартирних житлових будинків.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові після 14:17. За даними облпрокуратури, трьома УМПБ Д30-СН завдала удару російська авіація  по Шевченківському району. Були пошкоджені житлові будинки, машини, медустанова. У пресслужбі ХОВА повідомили, що одна з десяти постраждалих ушпиталена в тяжкому стані, а ще двоє чоловіків та жінка – у середньому стані. Шістьом постраждалим надали допомогу на місці.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 19:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 людей постраждали внаслідок авіаудару трьома УМПБ по Шевченківському району Харкова о 14:20 5 травня".