Трьома УМПБ ударила РФ по Харкову на Великдень: прокуратура показала руйнації

Трьома УМПБ Д30-СН, за попередніми даними, завдала удару російська авіація по Шевченківському району Харкова вдень 5 травня, повідомляють в обласній прокуратурі.

За даними слідства, близько 14:20 під ударом опинилися житлові квартали. Десять людей отримали травми. Пошкоджені житлові будинки, машини, медустанова.

Як повідомляють у ДСНС, на місці одного з влучань спалахнула суха трава, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За другою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.

У пресслужбі ХОВА уточнили, що одна жінка ушпиталена в тяжкому стані, а ще двоє чоловіків та жінка – у середньому стані. Шістьом постраждалим надали допомогу на місці.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові після 14:17. Як повідомив мер Ігор Терехов, військові РФ вдарили по району житлової забудови в центрі міста. Пізніше він додав, що один зі снарядів влучив у приватний будинок, там постраждали дві людини. А ще згодом – про “прильоти” трьох КАБів. За двома адресами, де зафіксовані влучання, відомо про десятьох постраждалих, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, окупанти влучили між будинками у приватному секторі, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею потрощені вікна. Також пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Як уточнили в пресслужбі ХОВА, одна постраждала – без свідомості у важкому стані.

