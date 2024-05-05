Тремя УМПБ ударила РФ по Харькову на Пасху: прокуратура показала разрушения
Тремя УМПБ Д30-СН, по предварительным данным, нанесла удар российская авиация по Шевченковскому району Харькова днем 5 мая, сообщают в областной прокуратуре.
По данным следствия, около 14:20 под ударом оказались жилые кварталы. Десять человек получили травмы. Повреждены жилые дома, машины, медучреждение.
Как сообщают в ГСЧС, на месте одного из попаданий загорелась сухая трава, спасатели оперативно ликвидировали пожар. По второму адресу чрезвычайники помогли жильцам одного из многоквартирных домов выйти наружу, деблокировав входную дверь.
В пресс-службе ХОВА уточнили, что одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, а еще двое мужчин и женщина — в среднем состоянии. Шестерым пострадавшим оказали помощь на месте.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, взрывы гремели в Харькове после 14:17. Как сообщил мэр Игорь Терехов, военные РФ ударили по району жилой застройки в центре города. Позже он добавил, что один из снарядов попал в частный дом, там пострадали два человека. А еще спустя время — о «прилетах» трех КАБов. По двум адресам, где зафиксированы попадания, известно о десяти пострадавших, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, оккупанты ударили между домами в частном секторе, взрывной волной побило окна. Также повреждены многоквартирные дома и авто.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: взрывы, ГСЧС, кабы, пострадавшие, прокуратура, удар, умпб, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 17:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тремя УМПБ Д30-СН, по предварительным данным, нанесла удар российская авиация по Шевченковскому району Харькова днем 5 мая ".