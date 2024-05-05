Тремя УМПБ ударила РФ по Харькову на Пасху: прокуратура показала разрушения

Тремя УМПБ Д30-СН, по предварительным данным, нанесла удар российская авиация по Шевченковскому району Харькова днем 5 мая, сообщают в областной прокуратуре.

По данным следствия, около 14:20 под ударом оказались жилые кварталы. Десять человек получили травмы. Повреждены жилые дома, машины, медучреждение.

Как сообщают в ГСЧС, на месте одного из попаданий загорелась сухая трава, спасатели оперативно ликвидировали пожар. По второму адресу чрезвычайники помогли жильцам одного из многоквартирных домов выйти наружу, деблокировав входную дверь.

В пресс-службе ХОВА уточнили, что одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, а еще двое мужчин и женщина — в среднем состоянии. Шестерым пострадавшим оказали помощь на месте.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, взрывы гремели в Харькове после 14:17. Как сообщил мэр Игорь Терехов, военные РФ ударили по району жилой застройки в центре города. Позже он добавил, что один из снарядов попал в частный дом, там пострадали два человека. А еще спустя время — о «прилетах» трех КАБов. По двум адресам, где зафиксированы попадания, известно о десяти пострадавших, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, оккупанты ударили между домами в частном секторе, взрывной волной побило окна. Также повреждены многоквартирные дома и авто.