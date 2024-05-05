В Харькове прогремели взрывы: Мельник предупреждал об угрозе удара КАБами
Несколько взрывов было слышно в Харькове после 14:17.
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает, что войска РФ наносят удары и призывает быть в укрытиях.
Незадолго до взрывов начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе ударов КАБами.
В 14:20 Мельник написал о повторных пусков КАБов.
Читайте также: Синегубов: за сутки из-за обстрелов Харьковщины — погибший и 13 пострадавших
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывы, синегубов, терехов, тревога, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове прогремели взрывы: Мельник предупреждал об угрозе удара КАБами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 14:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после 14:17.".