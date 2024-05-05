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В Харькове прогремели взрывы: Мельник предупреждал об угрозе удара КАБами

Происшествия 14:23   05.05.2024
Елена Нагорная
В Харькове прогремели взрывы: Мельник предупреждал об угрозе удара КАБами

Несколько взрывов было слышно в Харькове после 14:17.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает, что войска РФ наносят удары и призывает быть в укрытиях.

Незадолго до взрывов начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе ударов КАБами.

В 14:20 Мельник написал о повторных пусков КАБов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове после 14:17.".