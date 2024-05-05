В Харькове прогремели взрывы: Мельник предупреждал об угрозе удара КАБами

Несколько взрывов было слышно в Харькове после 14:17.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтверждает, что войска РФ наносят удары и призывает быть в укрытиях.

Незадолго до взрывов начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе ударов КАБами.

В 14:20 Мельник написал о повторных пусков КАБов.